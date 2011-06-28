Onet: упавшую на дом в Польше ракету мог выпустить нидерландский F-35

В польских СМИ обвинили страну-член НАТО в том, что ракета упала в населенном пункте Вырыки.

Ракета-перехватчик, упавшая в ночь на 10 сентября на дом в населенном пункте Вырыки, расположенном в восточной части Польши, могла быть выпущена находившимся на дежурстве нидерландским истребителем F-35 американского производства. Соответствующей информацией со своей аудиторией поделились местные журналисты из новостного портала Onet.

Ранее польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники в органах государственной безопасности утверждала, что упавшим на дом в Вырыках объектом была ракета класса "воздух - воздух" AIM-120 AMRAAM. Она якобы была выпущена истребителем польских Военно-аоздушных сил F-16. Изначально власти из Варшавы говорили об упавшем дроне, но позже появились данные о "неидентифицированном объекте". Прокуратура пока не завершила расследование и официальных комментариев на этот счет не дает.

Напомним, что в ночь на 10 сентября оперативное командование польской армии рассказало через социальные сети об уничтожении нескольких объектов, нарушивших воздушные границы страны и идентифицированных как БПЛА. В российском министерстве по обороне сообщили, что Вооруженные силы страны в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, размещенных в Житомирской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на польской территории Москвой не планировались. Дальность беспилотников, которые якобы пересекли государственную границу с Польшей, не превышает 700 километров. В пресс-службе военного ведомства страны добавили, что готовы к консультациям с польской стороной по этой теме.

Фото: pxhere.com