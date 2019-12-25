Туск: Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией

Граница будет открыта в полночь на 25 сентября.

Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск на заседании правительства.

По его словам, граница будет открыта в полночь на 25 сентября. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с министром иностранных дел и администрацией. Решение об открытии пунктов пропуска с Белоруссией подпишут сегодня, 23 сентября.

Напомним, в ночь на 12 сентября власти Польши закрыли границу с Белоруссией. Причиной такого решения называли "интересы безопасности" на фоне активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые продолжались до 16 сентября.

Ранее глава МИД Польши предложил обдумать бесполетную зону над Украиной.

Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny