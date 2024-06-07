Радослав Сикорский призвал союзников по ЕС и НАТО помочь Украине.

Власти из Варшавы на фоне инцидента с упавшими беспилотниками, доказательств якобы "российского" происхождения которых мировой общественности так и не было предоставлено, отметили, что вопрос введения бесполетной зоны над украинским государством стоит обдумать. Соответствующее заявление сделал польский по иностранным делам Радослав Сикорский в интервью для западного издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Дипломат уточнил, что принять такое решение Польша способна только вместе с международными союзниками по региону. В МИД добавили, что подобная инициатива обсуждалась год назад при правительстве в Белом доме президента-демократа Джо Байдена.

Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать… Если Украина попросит нас сбивать БПЛА над своей территорией, это будет для нас выгодно. Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я считаю, что нам следует это обдумать. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Также Радослав Сикорский заявил, что по-прежнему не располагает подробными сведениями о цели полета БПЛА над Польшей. Сейчас в СМИ есть только "спекуляции" и "слухи" по этой теме. Власти рассматривают инцидент как сигнал к тому, чтобы ускорить польские приготовления к обороне. По мнению дипломата, важно воспользоваться украинским опытом противостояния дронам, так как пока что с таким опытом не могут сравниться ни Польша, ни даже Германия.

Напомним, что киевский режим ранее призывал западные страны сбивать ракеты над украинской территорией. Иностранное новостное агентство "Франс Пресс" со ссылкой на местных чиновников в конце июня 2024 года передавало информацию о том, что власти с Банковой подталкивают международных союзников из Европы к развертыванию систем противовоздушных систем в Польше и Румынии для формирования создания бесполетной зоны на западе Украины. При этом в Пентагоне в октябре того же года отмечали, что участие Вашингтона в уничтожении ракет над Украиной означало бы его вовлечение в конфликт.

Фото: YouTube / Radosław Sikorski - kanał oficjalny