Президент Польши примет меры по освобождению арестованных политиков

Марчин Масталерек рассказал о реакции Анджея Дуды на ситуацию с экс-чиновниками.

Польский президент Анджей Дуда знает, как освободить арестованных девятого января экс-главу министерства внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Однако пока что этот план публично не будет разглашаться. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции RMF24 сделал заведующий канцелярией главы европейского государства Марчин Масталерек. Чиновник пояснил прессе, что данное расследование инцидента еще не завершено, а Дуда не изменит свою позицию.

Я не хотел бы публично объявлять о шагах президента. Я знаю, что у него есть план. Он знает, что делать. Марчин Масталерек, глава канцелярии президента Польши

Днем ранее Андрей Дуда заявил, что он "глубоко потрясен" арестом Каминьского и Вонсика. Глава Польши добавил, что не успокоится, пока их не освободят.

Дуда прокомментировал задержание экс-главы МВД и его заместителя.

Фото и видео: YouTube / RMF24