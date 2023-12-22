Дуда прокомментировал задержание экс-главы МВД и его заместителя

Президент Польши назвал Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика честными людьми.

Польский президент Анджей Дуда рассказал, что считает свое решение помиловать бывшего главу министерства внутренних дел республики Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, принятое в 2015 году, законным и сохраняющим силу. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках специального видеообращения к нации. Он заметил, что глубоко шокирован происходящим задержанием экс-сотрудников правительства. Глава государства считает, что Каминьского и Вонсика не следовало помещать в следственный изолятор.

Я стою на позиции, что они были помилованы в соответствии с Конституцией, что оно в силе, сохраняется, а министры и депутаты имеют свои мандаты, и попытки их лишения этих мандатов незаконны. Анджей Дуда в специальном заявлении

Андрей Дуда не сомневается в том, что полиция задержала честных и достойных граждан общества.

Напомним, что Каминьский и его бывший заместитель Вонсик задержаны полицией Польши на территории президентского дворца. В здании политики ранее выступили с заявлением о своей невиновности и законности помилования. Когда президент покинул дворец, в помещение вошла полиция. Ночь задержанные провели в заключении в следственном изоляторе в Варшаве.

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Фото и видео: YouTube / Super Express