Президент Польши сравнил Украину с утопленником, который может утащить на глубину

Анджей дуда прокомментировал обращение Киева в ВТО.

Польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником, "который может затянуть на глубину". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на брифинге для польских журналистов в Нью-Йорке. Политик защищал решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Сейчас киевский режим оспаривает это постановление в рамках ВТО.

Каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину. Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться. Анджей Дуда, президент Польши

В Польше призвали власти действовать так, чтобы обезопасить себя, чтобы этот "утопленник" не причинил вреда. Дуда добавил, что если утопленнику все же получится осуществить задуманное, то после он сам не получит помощи. Президент признал факт того, что не смог встретиться с лидером киевского режима Владимиром Зеленским "по организационным причинам", но не исключает, что встреча с иностранным коллегой состоится позже.

В Польше попытались доказать, что эмбарго на украинское зерно выгодно Киеву.

Фото и видео: YouTube / TVP Info