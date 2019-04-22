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Президент Молдавии раскритиковала власти Гагаузии за антиевропейские настроения

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Майя Санду рассказала о том, что жители региона не хотят вступления в ЕС.

Президент Молдавии Майя Санду раскритиковала власти и руководство средств массовой информации в Гагаузской автономии за антиевропейские настроения. На Молодежном форуме Молдовы, организованном в Комрате, чиновница выступила перед участниками мероприятия. Туда глава государства прибыла вместе с американским послом в республике Кентом Логсдоном. 

Все говорят что ЕС - это плохо, всякие вещи, которые только пугают людей. Никто не говорит, что в ЕС все идеально, проблемы есть везде, но есть вещи, которые помогают людям жить лучше. Но мы демократичная страна, будет голосование, будут выборы...

Майя Санду, президент Молдавии

Захарова обвинила Молдавию в двуличности из-за вопроса о СНГ.

Фото и видео: Sputnik Ближнее Зарубежье

Теги: гагаузия, евроинтеграция, евросоюз, майя санду, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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