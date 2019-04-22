Президент Молдавии раскритиковала власти Гагаузии за антиевропейские настроения

Президент Молдавии Майя Санду раскритиковала власти и руководство средств массовой информации в Гагаузской автономии за антиевропейские настроения. На Молодежном форуме Молдовы, организованном в Комрате, чиновница выступила перед участниками мероприятия. Туда глава государства прибыла вместе с американским послом в республике Кентом Логсдоном.

Все говорят что ЕС - это плохо, всякие вещи, которые только пугают людей. Никто не говорит, что в ЕС все идеально, проблемы есть везде, но есть вещи, которые помогают людям жить лучше. Но мы демократичная страна, будет голосование, будут выборы...

Майя Санду, президент Молдавии