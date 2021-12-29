Майя Санду оценила зависимость республиканской компании от "Газпрома".

Президент Молдавии назвала условие для покупки газа у другого поставщика. Майя Санду рассказала в эфире местного телеканала TV8 о том, что республика проще бы преодолевала энергетический кризис, если бы "Молдовагаз" не контролировался бы российским "Газпромом".

Мы выполняем свои обязанности по оплате газа, пусть это и дается с трудом, правительство помогает решить проблемы "Молдовагаза", чтобы мы не остались без газа. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что республиканская компания "Молдовагаз" сформирована в 1999 году. Она занимается вопросами поставки природного газа в страну. ПАО "Газпром" владеет 50% акций.

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Фото и видео: TV8

