Президент Молдавии назвала условие для покупки газа у другого поставщика. Майя Санду рассказала в эфире местного телеканала TV8 о том, что республика проще бы преодолевала энергетический кризис, если бы "Молдовагаз" не контролировался бы российским "Газпромом".
Мы выполняем свои обязанности по оплате газа, пусть это и дается с трудом, правительство помогает решить проблемы "Молдовагаза", чтобы мы не остались без газа.
Майя Санду, президент Молдавии
Напомним, что республиканская компания "Молдовагаз" сформирована в 1999 году. Она занимается вопросами поставки природного газа в страну. ПАО "Газпром" владеет 50% акций.
Додон вновь прибыл в генпрокуратуру Молдавии для дачи показаний.
Фото и видео: TV8
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