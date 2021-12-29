Додон вновь прибыл в генпрокуратуру Молдавии для дачи показаний

Экс-глава Молдавии подозревается в преступной схеме по хищению госсредств.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон вновь прибыл в генеральную прокуратуру для дачи показаний. Об этом рассказали местные журналисты. Известно, что в республике расследуется уголовное дело по хищению государственных средств.

Игорь Додон 25 января вызван в генпрокуратуру для дачи первых показаний по делу Energocom. Ранее его адвокат попросил время, чтобы ознакомиться с материалами дела. Марианна Керпек, пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии

Напомним, что Генпрокуратура Молдавии 29 декабря вызвала Игоря Додона для дачи показаний. Следователей интересует исчезновение денег через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom. В тот же день политик уточнил, что находится в статусе подозреваемого. При этом он уверен в своей невиновности и будет сотрудничать с сотрудниками надзорного ведомства.

Следователи полагают, что руководители компании Energocom вступили с преступный сговор с чиновниками из министерства экономики, а также Национального агентства по регулированию энергетики и иностранными лицами. Мошенники реализовали схему, при которой необоснованно завышали закупочную стоимость ресурсов. Разницу подозреваемые присваивали себе. Для республики материальный ущерб составил около 12 млн долларов.

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Фото и видео: Youtube/TV8 știrile