Президент Мексики Обрадор напомнил США о подрыве «Северных потоков» и призвал к ответу

Андрес Мануэль Лопес Обрадор оценил доклад Госдепа о правах человека.

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник 21 марта намекнул на возможную ответственность американцев за произошедшие диверсии на российском газопроводе "Северный поток - 2". Соответствующее заявление прозвучало от политика латиноамериканской страны во время пресс-конференции с журналистами. Таким образом глава государства прокомментировал расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.

Если речь идет об актах насилия, то как так получилось, что отмеченный премиями в США журналист убежден, что правительство США устроило диверсию на газопроводе, следующем из России в Европу? Если вы говорите о журналистике и свободе, то почему вы не освободите Джулиана Ассанжа? Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики

Андрес Мануэль Лопес Обрадор вспомнил о расследовании Херша в связи с докладом Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире. В тексте этого документа американские дипломаты утверждали, что глава Мексики "публично дискредитирует" представителей СМИ. Политик считает это утверждение "чистым политиканством" со стороны Вашингтона.

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Фото и видео: YouTube / Andrés Manuel López Obrador