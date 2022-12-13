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Мексика и Петербург расширят сотрудничество в сферах образования и IT
Сегодня, 19:26
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Мексика и Петербург расширят сотрудничество в сферах образования и IT

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Так, в вузах Петербурга уже учатся 75 мексиканских студентов.

Губернатор Петербурга Беглов и посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас обсудили тему студенческих обменов, а также образовательных и исследовательских программ. Об этом пишет пресс-служба Смольного. 

Так, в вузах Петербурга уже учатся 75 мексиканских студентов. Рассматривается возможность наращивания взаимодействия между театрами, музея и библиотеками города и страны.

В Смольном добавили, что в Мексике с начала 1990-х годов работала петербургская компания "Силовые машины". Она поставляла и обслуживала оборудование для четырех гидроэлектростанций.

Ранее армянский фонд Balchug Capital купил БЦ "Пулково Скай". Бизнес-центр является одним из самых крупных в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: мексика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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