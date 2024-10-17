Гитанас Науседа объяснил, чего хочет добиться Киев в борьбе с Россией.

Сейчас неподходящий момент для начала переговоров между Россией и Украиной. Соответствующее заявление европейским журналистам сделал президент Литвы Гитанас Науседа в ходе своего визита на саммит Европейского союза в Брюсселе.

Прямо сейчас он думает, что он побеждает, он думает, что Россия загоняет Украину в угол. Это самый худший момент начать переговоры сейчас, потому что Россия думает, что она – сильная сторона. Гитанас Науседа, президент Литвы

На прошлой неделе авторы иностранного издания Financial Times выпустили материал о том, что киевский режим ведет закрытые переговоры о сдаче части территорий Киевом в обмен на членство в НАТО. По версии СМИ, Киев начал рассматривать альтернативные варианты завершения регионального конфликта на фоне дефицита военной помощи от международных союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на государственные границы 1991 года.

Президент Литвы признал, что Запад колеблется в вопросе поддержки Украины.

Фото и видео: European Commission