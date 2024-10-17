Гитанас Науседа прокомментировал "план победы" Зеленского.

План лидера киевского режим а Владимира Зеленского представляет собой просьбы Украины, выполнение которых Европейский союз не может согласовать месяцами и даже годами. Соответствующее заявление европейским журналистам сделал президент Литвы Гитанас Науседа в ходе своего визита на саммит Европейского союза в Брюсселе. Прибалтийский чиновник добавил, что речь идет о вступлении Украины в НАТО. На недавних саммитах Североатлантического военного альянса в Вильнюсе и Вашингтоне участники не смогли добиться консенсуса по теме.

Второй пункт плана Зеленского касается нанесения ударов по военным целям на российской территории. Мы все так же не можем пойти на такой шаг и дать им разрешение <…>, третий пункт плана касается предоставления конкретных видов вооружений, в том числе дальнобойных ракет, и снова здесь колеблются. Гитанас Науседа, президент Литвы

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Фото и видео: European Commission