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Литва заявила о желании усилить границу из-за бойцов "Вагнера" в Белоруссии

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Гитанас Науседа оценил угрозы, которые власти Прибалтики фиксируют у границ региона.

Литва сразу после перемещения группы российской частной военной компании "Вагнер" в Белоруссию наметила новые планы охраны своей государственной границы. Речь идет об усилении в регионе со стороны местных Вооруженных сил. Соответствующей информацией с журналистами от 3 августа поделился премьер-министр Гитанас Науседа, который выступил перед журналистами на совместной пресс-конференции с польским главой правительства Матеушом Моравецким. Политики ранее встретились на Сувалкском перешейке.

Как только начался мятеж "Вагнера" и стало известно, что есть планы дислоцировать бойцов "Вагнера" в Белоруссии, мы сразу усилили охрану своей границы, наметили новые планы ее прикрытия, предусматривающие очень гибкое сотрудничество...

Гитанас Науседа, президент Литвы

Литва выступает за новые санкции против России, заявил президент Науседа.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera

 

Теги: белоруссия, гитанас науседа, госграница, литва, прибалтика, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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