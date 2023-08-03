Литва заявила о желании усилить границу из-за бойцов "Вагнера" в Белоруссии

Гитанас Науседа оценил угрозы, которые власти Прибалтики фиксируют у границ региона.

Литва сразу после перемещения группы российской частной военной компании "Вагнер" в Белоруссию наметила новые планы охраны своей государственной границы. Речь идет об усилении в регионе со стороны местных Вооруженных сил. Соответствующей информацией с журналистами от 3 августа поделился премьер-министр Гитанас Науседа, который выступил перед журналистами на совместной пресс-конференции с польским главой правительства Матеушом Моравецким. Политики ранее встретились на Сувалкском перешейке.

Как только начался мятеж "Вагнера" и стало известно, что есть планы дислоцировать бойцов "Вагнера" в Белоруссии, мы сразу усилили охрану своей границы, наметили новые планы ее прикрытия, предусматривающие очень гибкое сотрудничество... Гитанас Науседа, президент Литвы

Литва выступает за новые санкции против России, заявил президент Науседа.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera