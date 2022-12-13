Литва выступает за новые санкции против России, заявил президент Науседа

Гитанас Науседа объяснил, какие ограничения могут попасть в десятый санкционный пакет.

Литва поддерживает санкции против российской государственной корпорации "Росатом", импорта алмазов, банковских систем. Соответствующее заявление перед европейскими журналистами в Брюсселе сделал президент прибалтийской республики Гитанас Науседа. Он выступил перед началом специального саммита ЕС. Напомним, что коллективный Запад усилил внешнее давление на Москву после начала проведения специальной военной операции на Украине. Владимир Путин упоминал о том, что процесс сдерживания и ослабления России представляет из себя долгосрочную западную стратегию,а запреты уже успели нанести серьезный ущерб для мировой системы.

Что касается десятого пакета санкций, то Литва всегда поддерживала усиление ограничительных мер против России… Важно с политической точки зрения принять и ввести эти решения до 24 февраля вместе с другими партнерами. Гитанас Науседа, глава Литвы

МИД Литвы призвал все страны Европы выслать всех российских послов.

Фото и видео: European Commission