МИД Литвы призвал все страны Европы выслать всех российских послов

Габриэлюс Ландсбергис рассказал о позиции Прибалтики по приему дипломатов из Москвы.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы призвал все европейские государства выслать всех российских послов. Соответствующее заявление Габриэлюс Ландсбергис сделал на совместной пресс-конференции глав министерств по иностранным делам стран Балтии и Польши. Дипломат не видит смысла держать у себя представителей РФ.

В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий пропаганду геноцида. Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы

Напомним, что с апреля 2022 года Литва понизила уровень дипломатических отношений с Москвой и выслала российских дипломатов из страны. В январе 2023 года Эстония также выслала российского посла Владимира Липаева. Далее Таллин потребовал сократить персонал российского посольства в два раза. Аналогичные меры в знак солидарности с Литвой и Эстонией приняла и Латвия.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia