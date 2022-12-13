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МИД Литвы призвал все страны Европы выслать всех российских послов

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Габриэлюс Ландсбергис рассказал о позиции Прибалтики по приему дипломатов из Москвы.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы призвал все европейские государства выслать всех российских послов. Соответствующее заявление Габриэлюс Ландсбергис сделал на совместной пресс-конференции глав министерств по иностранным делам стран Балтии и Польши. Дипломат не видит смысла держать у себя представителей РФ.

В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий пропаганду геноцида.

Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы

Напомним, что с апреля 2022 года Литва понизила уровень дипломатических отношений с Москвой и выслала российских дипломатов из страны. В январе 2023 года  Эстония также выслала российского посла Владимира Липаева. Далее Таллин потребовал сократить персонал российского посольства в два раза. Аналогичные меры в знак солидарности с Литвой и Эстонией приняла и Латвия.

Президент Литвы сравнил допуск России на Олимпиаду с "выстрелом в ногу".

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia

Теги: габриэлюс ландсбергис, европа, мид, посол, прибалтика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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