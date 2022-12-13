Президент Литвы сравнил допуск России на Олимпиаду с "выстрелом в ногу"

Гитанас Науседа негативно оценил решение МОК по допуску россиян и белорусов на международные турниры.

Президент Литвы Гитанас Науседа сравнил допуск России и Белоруссии на Олимпиаду с "выстрелом в ногу" со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление глава прибалтийского государства сделал в ходе интервью с местными журналистами для телеканала LRT. Политик уточнил, что 25 января исполнительный комитет Международного олимпийского комитета выступил за возвращение атлетов на турниры. При этом эксперты предложили допускать спортсменов только в том случае, если они активно не поддерживают проведение специальной военной операции на Украине. Допуск возможен в нейтральном статусе.

Когда мы сами ищем способы, как помочь России, и стараемся через заднее крыльцо ослабить изоляцию, которую сформировали, допустить спортсменов до официальных соревнований, это означает, что мы сами вредим своим действиям, стреляем себе в ноги. Гитанас Науседа, президент Литвы

Президент Литвы призвал Запад перейти красные линии в кризисе на Украине.

Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija