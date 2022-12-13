Президент Литвы призвал Запад перейти красные линии в кризисе на Украине

Гитанас Науседа призвал поставить ВСУ боевые самолеты.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны коллективного Запада перейти "красные линии" в решении украинского кризиса. Соответствующее заявление глава прибалтийского государства сделал в эфире местного телеканала LRT. Политик пояснил, что киевский режим должен получать в качестве военной помощи от международных союзников боевую авиацию и ракеты для противостояния российской стороне. Он напомнил, что Западу не раз удавалось стирать подобные линии. В качестве примера гость эфира привел в пример предоставление Украину статуса кандидата на вступление в состав Евросоюза, а также отправку для ВСУ летальных видов вооружения.

Истребители, ракеты дальнего действия - это существенная военная помощь, и сейчас... необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали. Так что мой ответ: эти красные линии необходимо переступить. Гитанас Науседа, президент Литвы

Гитанас Науседа уведомил о том, что власти Литвы на текущий момент оказали Украине военную поддержку "на сотни миллионов евро". Политик уверен, что эта сумма еще вырастет.

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Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija