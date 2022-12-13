Министр обороны Арвидас Анушаускас: Литва вошла в "танковую коалицию"

Эксперт объяснил, что у страны есть свое мнение об отправке немецких танков Киеву.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал о том, почему Литва вошла в "танковую коалицию" Североатлантического военного альянса. Речь идет об участии прибалтийской страны в заседании рабочей контактной группы, по предоставлению военной помощи Вооруженным силам Украины в виде отправки странами коллективного Запада тяжелых видов оружия. В частности, танков немецкого производства "Леопард". Мероприятие недавно состоялось на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. По его итогам 11 государств приняли совместное давление в Эстонии, сформировав "леопардовую коалицию".

... Вошли те государства, которые готовы это обсуждать и оказывать поддержку Украине. Те, у кого этих танков нет, в нее не входят. Но мы высказывались на встречах в формате Рамштайн. Да, у нас нет танков, но у нас есть мнение о танках. Арвидас Анушаускас, глава минобороны Литвы

В Калининграде опасаются, что Литва может запретить транзит в регион.

Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija