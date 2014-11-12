Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу туристических виз для россиян

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею запрета на выдачу туристических виз для россиян. Об этом он заявил на ежегодной встрече политически репрессированных лиц в Икшкиле.
По его словам, необходимо пересмотреть последствия неудачной политики предыдущий властей. Левитс отметил, что ранее гражданам России выдавали виды на жительство с неоправданной щедростью. Он подчеркнул, что эти действия создали риски для безопасности Латвии.
Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками следует выдвинуть требование на европейском уровне о том, чтобы прекратить выдачу туристических виз гражданам России.
Элигс Левитс, президент Латвии
Ранее в Финляндии придумали, как усложнить процедуру выдачи российских виз.
Видео: YouTube / Valsts prezidents
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