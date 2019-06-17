В Финляндии придумали, как усложнить процедуру выдачи российских виз

Теперь разрешительные документы планируют выдавать всего один день в неделю

Финляндия будет менять механизм выдачи виз россиянам. Процедуру усложнят, чтобы снизить число туристов, которые приезжают в страну из Москвы. Об этом сообщили на MTV3.

Теперь разрешительные документы планируют выдавать всего один день в неделю. Об этом рассказал руководитель финского МИД Пекка Хаависто. Представитель МИД Финляндии уверен, что данную инициативу легко реализовать на национальном уровне и на уровне законодательства. Точной информации о дате введения нового механизма выдачи визы пока нет.

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