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В Финляндии придумали, как усложнить процедуру выдачи российских виз
Сегодня, 19:40
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В Финляндии придумали, как усложнить процедуру выдачи российских виз

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Теперь разрешительные документы планируют выдавать  всего один день в неделю

Финляндия будет менять механизм выдачи виз россиянам. Процедуру усложнят, чтобы снизить число туристов, которые приезжают в страну из Москвы. Об этом сообщили на  MTV3.

Теперь разрешительные документы планируют выдавать  всего один день в неделю. Об этом рассказал руководитель финского МИД Пекка Хаависто. Представитель МИД Финляндии уверен, что данную инициативу легко реализовать на национальном уровне и на уровне законодательства. Точной информации о дате введения нового механизма выдачи визы пока нет.

Ранее на Piter.tv: в госизмене обвинили финнов, заправлявших авто в России.

Фото: pxhere

Теги: выдачи российских виз, поездки, политика, туризм, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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