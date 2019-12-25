Мигель Диас-Канель рассказал о том, что шествие устроили не только оппозиционеры, но и сторонники режима Гаваны.

Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках. Выступление главы государства опубликовал местный телеканал Caribe. По информации от СМИ, Мигель Диас-Канель считает, что на протесты в воскресенье в стране вышло большое число сторонников коммунизма и действующего правительства. Они пострадали во время столкновения с остальными демонстрантами.

Они защищают свои мотивы и свою правду, и у нас есть много коллег, много людей из этого народа, получивших травмы - их били и закидывали камнями. Мигель Диас-Канель, президент Кубы

Напомним, что на Кубе протесты начались 11 июля. В них приняли участие тысячи человек. Они требовали проведения честных выборов, а также решения социальных проблем. После призыва правительства дать отпор митингующим, на улицы вышли сторонники режима Гаваны. Они организовали собственные марши в городах. По мнению официальных властей Кубы, за протестами стоят США. В Вашингтоне эти слухи опровергли.

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