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Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
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Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках

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Мигель Диас-Канель рассказал о том, что шествие устроили не только оппозиционеры, но и сторонники режима Гаваны.

Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках. Выступление главы государства опубликовал местный телеканал Caribe. По информации от СМИ, Мигель Диас-Канель считает, что на протесты в воскресенье в стране вышло большое число сторонников коммунизма и действующего правительства.  Они пострадали во время столкновения с остальными демонстрантами.

Они защищают свои мотивы и свою правду, и у нас есть много коллег, много людей из этого народа, получивших травмы - их били и закидывали камнями.

Мигель Диас-Канель, президент Кубы

Напомним, что на Кубе протесты начались 11 июля. В них приняли участие тысячи человек. Они требовали проведения честных выборов, а также решения социальных проблем. После призыва правительства дать отпор митингующим, на улицы вышли сторонники режима Гаваны. Они организовали собственные марши в городах. По мнению официальных властей Кубы, за протестами стоят США. В Вашингтоне эти слухи опровергли.

Мэр Майами призвал Байдена начать бомбардировку Кубы.

Фото: Pixabay.com

Теги: коммунизм, куба, мигель диас-канель, протесты
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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