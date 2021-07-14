Мэр Майами призвал Байдена начать бомбардировку Кубы

Мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал президента США Джо Байдена начать бомбардировку Кубы. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Суареса, это необходимо для того, чтобы свергнуть нынешнее правительство страны. Мэр Майами считает необходимым рассмотреть бомбардировку как "потенциальный вариант в дополнение к другим опциям".
11 июля на Кубе начались протесты с целью провести свободные выборы и решить социальные проблемы. В США многие политики кубинского происхождения просят Байдена вмешаться в протесты.
Ранее Буш назвал ошибкой решение США о выводе войск из Афганистана.
Видео: YouTube / FOX News
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