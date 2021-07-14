Мэр Майами призвал Байдена начать бомбардировку Кубы

Он считает это необходимым для того, чтобы свергнуть правительство.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал президента США Джо Байдена начать бомбардировку Кубы. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Суареса, это необходимо для того, чтобы свергнуть нынешнее правительство страны. Мэр Майами считает необходимым рассмотреть бомбардировку как "потенциальный вариант в дополнение к другим опциям".

11 июля на Кубе начались протесты с целью провести свободные выборы и решить социальные проблемы. В США многие политики кубинского происхождения просят Байдена вмешаться в протесты.

Ранее Буш назвал ошибкой решение США о выводе войск из Афганистана.

Видео: YouTube / FOX News