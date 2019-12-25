Президент Косова подал в отставку из-за обвинений в военных преступлениях

Он призвал политические силы страны к единству в нынешних условиях.

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку из-за обвинений Гаагского суда в военных преступлениях в 1998-1999 годах.

Секретность судебных дел по отношению к Тачи, экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров ОАК. Их обвиняют в убийстве более 100 жителей Косово разной национальности.

Тачи пообещал, что если суд вынесет обвинительный приговор, то он подаст в отставку.

Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президент. Хашим Тачи, президент Косово

Он призвал политические силы страны к единству в нынешних условиях, чтобы не допустить кризиса государственных институтов. Глава непризнанной республики пообещал, что отправиться в Гаагу добровольно.

Ранее мы писали, что Украина признала паспорта Косово.