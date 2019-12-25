Президент Косова подал в отставку из-за обвинений в военных преступлениях

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку из-за обвинений Гаагского суда в военных преступлениях в 1998-1999 годах.
Секретность судебных дел по отношению к Тачи, экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров ОАК. Их обвиняют в убийстве более 100 жителей Косово разной национальности.
Тачи пообещал, что если суд вынесет обвинительный приговор, то он подаст в отставку.
Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президент.
Хашим Тачи, президент Косово
Он призвал политические силы страны к единству в нынешних условиях, чтобы не допустить кризиса государственных институтов. Глава непризнанной республики пообещал, что отправиться в Гаагу добровольно.
Ранее мы писали, что Украина признала паспорта Косово.
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