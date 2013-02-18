Педро Густаво пригласил президента США посетить Боготу.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал американскую администрацию при президенте-респбликанце Дональде Трампе не угрожать суверенитету, а также "не будить Ягуара" и не разрушать двухвековые дипломатические отношения между Боготой и Вашингтоном. Таким образом иностранный политический лидер в социальных сетях отреагировал на угрозы из Белого дома о возможных ударах по территории латиноамериканского государства из-за производства там наркотических веществ. Петро пригласил Трампа посетить Колумбию для того, чтобы он увидел, как власти каждые 40 минут успешно уничтожают наркотические лаборатории. По его словам, за все время управления страной действующего главы государства, правительство ликвидировало порядка 18,4 тысяч таких объектов.

Нападение на наш суверенитет — это объявление войны. Густаво Петро, президент Колумбии

Ранее на заседании кабинета министров Дональд Трамп сообщил, что американские военнослужащие готовятся перейти к наземным ударам по группировкам, связанным с трафиком запрещенных веществ в Венесуэле. Политик добавил, что наземные операции на территории этого государства могут начаться "очень скоро". При этом господин Трамп уточнил, что Колумбия также может стать объектом нападения из-за производства кокаина.

Президент Колумбии заявил о намерении прекратить отношения с НАТО.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Gustavo Petro