Президент Киргизии ушел в отставку

Также он обратился к своим политическим оппонентам.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушёл в отсавку. О его решении сообщает пресс-служба политика.

По его словам, он не собирается держаться за власть.

Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Сооронбай Жээнбеков, экс-президент Киргизии

Он обратился к своим политическим оппонентам — новому премьер-министру республики Садыру Жапарову и другим. Жээнбеков призвал их увести своих сторонников с площадей Бишкека для того, чтобы граждане вернулись в мирную жизнь.

После заявления бывшего главы государства протестующие выпустили новое требование — роспуск парламента.

Ранее мы писали, что президент Киргизии с начала протестов несколько раз говорил по телефону с Путиным.

Фото: pixabay.com