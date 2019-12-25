Президент Киргизии ушел в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушёл в отсавку. О его решении сообщает пресс-служба политика.
По его словам, он не собирается держаться за власть.
Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.
Сооронбай Жээнбеков, экс-президент Киргизии
Он обратился к своим политическим оппонентам — новому премьер-министру республики Садыру Жапарову и другим. Жээнбеков призвал их увести своих сторонников с площадей Бишкека для того, чтобы граждане вернулись в мирную жизнь.
После заявления бывшего главы государства протестующие выпустили новое требование — роспуск парламента.
Ранее мы писали, что президент Киргизии с начала протестов несколько раз говорил по телефону с Путиным.
Фото: pixabay.com
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