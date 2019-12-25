Президент Киргизии с начала протестов несколько раз говорил по телефону с Путиным

В Кремле про эти переговоры официально не рассказывали.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков с начала протестов несколько раз говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации. цитата из сообщения пресс-службы

Отметим, что в Кремле про эти переговоры официально не рассказывали. Известно, что последний раз Путин и Жээнбеков встречались 28 сентября в Сочи. Там главы государств обсудили сотрудничество между двумя странами.

Также в сообщениях киргизской стороны упоминается, что РФ и киргизия являются членами ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС.

Ранее экс-президента Киргизии Атамбаева задержали.

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