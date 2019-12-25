Садыр Жапаров рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества в ШОС.

Президент Киргизии предложил перейти в рамках ШОС к расчетам в национальной валюте. В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества Садыр Жапаров заявил коллегам о необходимости переходить к расчетам в национальных валютах стран-участниц и отказе от американского доллара. По словам политика, спустя длительное время ШОС так и не продвинулся в решении такого важного вопроса в сфере торговли и экономики.

Мы поддерживаем инициативу о создании финансовых механизмов ШОС, в частности Банка развития и Фонда развития Предлагается рассмотреть возможность использования указанных институтов как механизма по переходу к расчетам в национальной валюте. Садыр Жапаров, президент Киргизии

В Киргизии подчеркнули, что пандемия коронавируса ослабила макроэкономические перспективы многих стран, а также сказалась на сниженных темпах роста и взаимного товарообмена. Жапаров призвал коллег совместно преодолевать последствия кризиса. Еще одной значимой темой политик счел развитие транспортной инфраструктуры. Он надеется, на ускорение проекта по созданию железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан.

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Фото и видео: YouTube / TASS