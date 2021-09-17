Путин: "талибов нельзя назвать репрезентативным , но работать с ним нужно"

Глава РФ оценил новое правительство, сформированное в Афганистане.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что правительство талибов нельзя назвать репрезентативным и инклюзивным, но работать с ним нужно. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Глава РФ напомнил коллегам о том, что в кабинете министров, сформированном "Талибаном" (запрещенная на территории РФ террористическая организация), нет представителей других этнических групп.

Движение талибов, став практически полновластным хозяином страны, сформировало свое правительство, которое взяло на себя ответственность за будущее Афганистана. Это временное правительство, как говорят сами талибы, и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным. Владимир Путин, президент РФ

В России призвали страны-участницы ШОС определиться с единой политической позицией относительно вопроса признания правительства талибов законным или незаконным. Путин считает оптимальным решением выстраивать диалог с афганскими боевиками по линии расширенной "тройки" посредников по урегулированию конфликта.

Путин: отсутствие денег может подтолкнуть талибов к наркоторговле.

Фото и видео: kremlin.ru