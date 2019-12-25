Путин: отсутствие денег может подтолкнуть талибов к наркоторговле

Глава РФ оценил вероятность прихода властей Афганистана к торговле оружием и наркотиками.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что отсутствие денежных средств может подтолкнуть новые власти Афганистана к наркоторговле и торговле вооружением. Такое заявление политик сделал в рамках выступления на саммите глав Шанхайской организации сотрудничества.

Есть опасность, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня страну, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием, как это было, кстати говоря, все последнее время. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства уточнил, что после вывода американских войн из Афганистана США оставили на территории страны Ближнего Востока оружие на миллиарды долларов. Ранее "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) официально заявил о намерении бороться с наркотрафиком в стране после прихода к власти. Путин признал, что ранее это происходило у боевиков вполне успешно, но нужно посмотреть, что будет сейчас.

Президент Ирана призвал создать условия для развития Афганистана.

Фото и видео: YouTube / TASS