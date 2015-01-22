Президент Ирана призвал создать условия для развития Афганистана

Эбрахим Раиси принял участие в саммите ШОС в Душанбе.

Президент Ирана заявил, что страны региона должны создать условия для развития Афганистана. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проводился в Душанбе. Тегеран призвал коллег помогать Кабулу и региону в целом, а также формировать условия для его экономического развития.

Мы должны создать условия для того, чтобы афганский народ смог преодолеть существующие проблемы и открыть путь в будущее. С точки зрения Ирана, это возможно только через содействие стран региона. Эбрахим Раиси, президент Ирана

Политик надеется на то, что ШОС окажет поддержку афганскому народу по формированию инклюзивного правительства. При этом он оценил угрозы для региона, исходящие извне. Он негативно прокомментировал действия тех, кто провоцирует нестабильность в Афганистане. Иран со своей стороны готов максимально приложить усилия для того, чтобы Афганистан стало безопасным суверенным государством.

Путин назвал бегством поспешный вывод войск США из Афганистана.

Фото и видео: YouTube / TASS