В РФ назвали самые острые вопросы, связанные с безопасностью в регионе.

Российский президент Владимир Путин назвал бегством поспешный вывод войск США из Афганистана. Такое заявление политик сделал в рамках видеовстречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Позиция РФ заключается в том, что перед ШОС остро стоит задача провести согласованную политическую линию по вопросу Кабула после того, как силы НАТО и их союзники поспешно покинули регион. Москва уточнила, что обстановка в Афганистане напрямую связана с национальными интересами стран-участниц ШОС в сфере безопасности. Ряд государств имеют с Кабулом общую государственную границу.

В первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ призвал коллег стимулировать талибов и новое афганское правительство к выполнению их собственных обещаний. Путин уточнил, что смена власти прошла на территории страны практически бескровно. Сейчас боевики контролируют практически всю территорию Афганистана. Ранее террористы пообещали мировому сообществу гарантии мира, нормализацию общественной жизни.

Лукашенко: для ШОС наступает время исторического стресс-теста.

Фото и видео: kremlin.ru