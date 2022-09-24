Президент Кипра поставил под сомнение доверие к ООН как к эффективному институту

Никос Анастасиадис заявил, что не будет льстить Всемирной организации в прощальной речи.

Президент Кипра Никос Анастасиадис поставил под сомнение доверие к ООН как к эффективному международному институту, а также глобальному инструменту для мира и процветания на нашей планете. Об этом политик упомянул в ходе выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблее Всемирной организации в Нью-Йорке. Чиновник задал вопросы о том, почему странам приходится из года в год, снова и снова "как ритуал" свидетельствовать на ГА "мрачную неэффективность" и попытки приукрашивания обстановки дел. Никос Анастасиадис уверен в том, что это говорит о невозможности и неспособности членов ООН достичь заявленных целей Устава.

Почему международное право и международные соглашения не выполняются? Почему стратегии и программы, которые направлены на то, чтобы улучшать условия жизни страдающих людей, представляют собой выдачу желаемого за действительное? Никос Анастасиадис, президент Кипра

Политик напомнил, что выступает на данной трибуне перед Генассамблеей в последний раз, так как в феврале 2023 года заканчивается его президентский срок после десяти лет пребывания у власти. Анастасиадис подозревает, что его речь может выйти "за границы дипломатического этикета", но считает своей обязанностью перед историей перестать игнорировать неудачи, избегать лести в ООН.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций