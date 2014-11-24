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Кипр станет доступнее для российских туристов
Сегодня, 9:35
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Кипр станет доступнее для российских туристов

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Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

С 1 июня туристы из России и других стран смогут свободно посещать Кипр. Путешественникам не придется предъявлять отрицательные тесты на коронавирус, действующие сертификаты о прохождении вакцинации, справки о перенесенном заболевании или экспресс-тесты на антиген.

По информации газеты Cyprus Mail, ограничения больше не действуют как в аэропортах, так и в портах страны. Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

Ранее на Piter.tv: Испания открылась для российских туристов.

Фото: Piter.tv

 

 

 

Теги: аэропорт, кипр, ковидные ограничения, пцр-тесты, самолеты, туризм
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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