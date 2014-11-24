Кипр станет доступнее для российских туристов

Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

С 1 июня туристы из России и других стран смогут свободно посещать Кипр. Путешественникам не придется предъявлять отрицательные тесты на коронавирус, действующие сертификаты о прохождении вакцинации, справки о перенесенном заболевании или экспресс-тесты на антиген.

По информации газеты Cyprus Mail, ограничения больше не действуют как в аэропортах, так и в портах страны. Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

Ранее на Piter.tv: Испания открылась для российских туристов.

Фото: Piter.tv