Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о новом формате плей-офф

Он будет состоять из группового этапа, полуфинала и финала.

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов представил новый формат проведения Кубка Гагарина после отказа "Йокерита" и "Барыса" от дальнейшего участия в борьбе за трофей.

В интервью пресс-службе лиги Морозов рассказал о том, как будет выглядеть плей-офф с шестью клубами. Они будут разбиты на две группы по три команды. В каждой группе будет сыгран один круг, затем пройдут два полуфинала и финал. Такой формат плей-офф можно будет провести в течение 33 дней.

Также президент КХЛ не исключил возможность возвращения "Йокерита" и "Барыса", если ситуация с эпидемией коронавируса будет налажена.

"Если ситуация изменится и клубы захотят вернуться, мы, разумеется, не станем им препятствовать. Но на данный момент я не считаю их отказ основанием для того, чтобы аннулировать результаты чемпионата. Игроки оставшихся шести команд провели все матчи регулярного сезона и прошли первый раунд плей-офф Кубка Гагарина. Их вины в сложившейся ситуации нет. Почему мы должны лишать их возможности продолжить сражение за Кубок?" - приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

Ранее стало известно, что казанский "Ак Барс" обратился к руководству КХЛ с просьбой отменить сезон.

Фото: Официальный сайт КХЛ