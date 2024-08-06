Президент Грузии удивлена, что США приостановили финансовую помощь армии

Саломе Зурабишвили отреагировала на решение Вашингтона по дальнейшей поддержке Тбилиси.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что, строгая реакция американской администрации в ответ на действия правящей партии "Грузинская мечта" были ожидаемы, однако для нее непонятны прекращение финансирования грузинской армии и лаборатории Лугара.

Я сожалею, как президент Грузии… Я понимаю лишь две вещи, все остальное надо принять и исправить. Не понимаю ограничение бюджета для нашей армии и не понимаю ограничение финансирование лаборатории Лугара, если это действительно так. Саломе Зурабишвили, глава Грузии

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил общественности о том, что власти из Вашингтона приостанавливают программу финансовой помощи Тбилиси в связи с принятием в этой европейской стране закона об иностранных агентах.

Политолог Светов объяснил, зачем ЕС приостановил принятие Грузии.

Фото и видео: YouTube / Salome Zourabichvili