Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память погибших воинов в День памяти и скорби.

Президент Германии возложил венки на советском мемориале в Берлине. Франк-Вальтер Штайнмайер принял участие в памятной церемонии, посвященной 80-летию нападения фашистов на Советский Союз. Чиновник возложил венок около статуи "Родина-мать", расположенного в районе Панков.

Мемориальный комплекс в Берлине возведен в 1949 году. В центре архитектурной композиции находится обелиск высотой 33,5 метра. По проекту вокруг памятника установлена сотня бронзовых плит, на которых написаны имена жертв, а также восемь полей с захоронениями. В общей сложности там хранится прах более 13 тысяч солдат. В большинстве погибшие - из Красной Армии, которые пали во время Берлинской операции 1945 года, а также узники концлагеря "Шталаг ХI/А", находящегося под Магдебургом.

Напомним, что немецкий лидер ранее уже посетил ряд мероприятий, посвященных трагической дате. Днем 14 июня он возложил венок на территории бывшего лагеря для советских военнопленных, а 18 июня открыл выставку в музее "Берлин-Карлсхорст".

Штайнмайер назвал войну Гитлера против СССР кровавым варварством.

Видео: Telegram / ТАСС