Президент Франции высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что антироссийские санкции не принесли ничего хорошего ни России, ни странам Европы. На Мюнхенской конференции по безопасности глава государства констатировал текущее состояние российско-европейских отношений и отметил, что не намерен ставить вопрос о немедленном снятии санкций с России.
Макрон указал, что для урегулирования долгих замороженных конфликтов сторонам необходим диалог. При этом Европа все еще является наиболее реальным партнером для России из-за ее географического расположения, отметил президент Франции.
Ранее мы сообщали о том, что президент Франции увидел попытку России переписать историю и обвинить Польшу. Эммануэль Макрон заявил, что Москва по-новому интерпретирует историю Второй мировой войны.
Видео: YouTube / C-SPAN, FRANCE 24 English, Guardian News
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