Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании Yle.
По словам финского лидера, он готов к переговорам при условии, что это поспособствует достижению мира на Украине. Он также добавил, что сейчас предпосылок к урегулированию не видно.
Не думаю, что Путин сейчас позвонит
Саули Ниинисте, президент Финляндии
Ранее Путин заявил об открытости России к киберспорту.
Видео: yle.fi
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