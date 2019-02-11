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Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным

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По его словам, он готов к переговорам при условии, что это поспособствует достижению мира на Украине.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании Yle.

По словам финского лидера, он готов к переговорам при условии, что это поспособствует достижению мира на Украине. Он также добавил, что сейчас предпосылок к урегулированию не видно.

Не думаю, что Путин сейчас позвонит

Саули Ниинисте, президент Финляндии

Ранее Путин заявил об открытости России к киберспорту.

Видео: yle.fi

Теги: владимир путин, переговоры, президент россии, президент финляндии, саули ниинистё
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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