Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным

По его словам, он готов к переговорам при условии, что это поспособствует достижению мира на Украине.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании Yle.

По словам финского лидера, он готов к переговорам при условии, что это поспособствует достижению мира на Украине. Он также добавил, что сейчас предпосылок к урегулированию не видно.

Не думаю, что Путин сейчас позвонит Саули Ниинисте, президент Финляндии

Ранее Путин заявил об открытости России к киберспорту.

Видео: yle.fi