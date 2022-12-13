Президент Финляндии сравнил действия Путина с ва-банком в покере

Он считает тревожным для Хельсинки решением заявление президента РФ о вхождении в соста страны новых регионов.

Президент Финляндии Саули Ниинисте сравнил действия президента РФ Владимра Путина с ва-банком в покере. Об этом он заявил в интервью газете Dagens Nyheter.

Ниинисте считает тревожным для Хельсинки решением заявление российского лидера о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. По его словам, Путин "сыграл в покер и пошел ва-банк".

Меня до сих пор беспокоит, что мы имеем дело с кем-то, кто идет на все, не имея возможности все выиграть. Саули Ниинисте, президент Финляндии

Ранее Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова.

Фото: YouTube / Al Jazeera English