Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова

Глава РФ встретился с Радием Хабировым в Уфе.

Российский президент Владимир Путин попросил проработать вопрос об увековечивании памяти первого руководителя республики Башкирия Муртазы Рахимова, который недавно скончался после продолжительной болезни. Соответствующее поручение глава государства сделал в ходе рабочей встречи с главой региона Радием Хабировым.

У нас повод для встречи печальный - прощаемся с первым руководителем республики. В этой связи я хотел бы попросить подумать над вопросом увековечивания его памяти. Он многое сделал для развития республики. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что российский руководитель Владимир Путин в пятницу 13 января прилетел в Уфу на траурную церемонию прощания с первым президентом Башкирии. Также он встретился с действующим главой республики.

Путин назвал внимание к семьям участников спецоперации ключевым.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live