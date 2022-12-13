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Путин назвал внимание к семьям участников спецоперации ключевым

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Глава РФ назвал основной момент мотивации для действий военнослужащих.

Российский президент Владимир Путин назвал внимание к семьям участников специальной военной операции на Украине и самим военнослужащим ключевым условием со стороны государства. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. Политик пояснил, что такая задача помогает мотивировать тех, кто находится в зоне СВО.

Когда человек находится в условиях, жизнь подвергается опасности, то тогда внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны различных органов власти является ключевым моментом мотивации действий человека. 

Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что не раз говорил об этом, и ему приятно отметить, что в Башкирии именно таким образом подходят к поддержке мобилизованных.

Путин прибыл в Уфу для участия в церемонии прощания с Муртазой Рахимовым.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: башкирия, владимир путин, радий хабиров, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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