Путин прибыл в Уфу для участия в церемонии прощания с Муртазой Рахимовым

Глава РФ отправится на церемонию в КЗ "Башкортостан".

Российский президент Владимир Путин на самолете Ту-214 прибыл в Уфу для участия в траурной церемонии прощания с первым президентом Башкиии Муртазой Рахимовым. Мероприятие состоится на территории государственного концертного зала "Башкортостан". Рядом с гробом покойного уже установлен почетный караул. Погибший был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Напомним, что Муртаза Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Ранее он возглавлял регион более 20 лет. Сначала чиновник был председателем Верховного Совета Башкирской АССР, после чего (с 25 декабря 1993 года) занимал пост президента Башкирии. В 2010 году Рахимов заявил о том, что не планирует оставаться на своем посту на следующий срок. 15 июля президент Дмитрий Медведев принял досрочную отставку чиновника. Далее Рахимов занимал место председателя совета благотворительного фонда "Урал". В 2010-2012 годах он был членом совета директоров ОАО АНК "Башнефть".

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