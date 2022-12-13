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Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных

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Глава государства попросил Артамонова уделять этому и впредь должное внимание.

Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за заботу о семьях мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе общения с главой региона Путин попросил Артамонова уделять этому и впредь должное внимание. Он подчеркнул, что Липецкая область демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям. К ним глава государства отнес рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал и рынок труда.

Ранее Путин призвал устранять нарушения законодательства в сфере экономики.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, игорь артамонов, липецкая область, мобилизованные, президент россии, семьи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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