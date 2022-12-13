Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных

Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за заботу о семьях мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе общения с главой региона Путин попросил Артамонова уделять этому и впредь должное внимание. Он подчеркнул, что Липецкая область демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям. К ним глава государства отнес рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал и рынок труда.
Ранее Путин призвал устранять нарушения законодательства в сфере экономики.
Видео: kremlin.ru
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