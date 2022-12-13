Путин поблагодарил липецкого губернатора за заботу о семьях мобилизованных

Глава государства попросил Артамонова уделять этому и впредь должное внимание.

Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Липецкой области Игоря Артамонова за заботу о семьях мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе общения с главой региона Путин попросил Артамонова уделять этому и впредь должное внимание. Он подчеркнул, что Липецкая область демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям. К ним глава государства отнес рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал и рынок труда.

Ранее Путин призвал устранять нарушения законодательства в сфере экономики.

Видео: kremlin.ru