Российский президент Владимир Путин призвал устранять нарушения законодательства в сфере экономики и защиты прав предпринимателей. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеообращения к сотрудникам прокуратуры страны. Он обратился к ним в честь профессионального праздника, который отмечается надзорным ведомством 12 января. Политик отметил работу специалистов по восстановлению прав пенсионеров, детей-сирот и инвалидов. Он назвал безусловным приоритетом в работе - усиление координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Прошу и впредь уделять этому направлению самое пристальное внимание, так же как и своевременному устранению нарушений федерального законодательства в экономической сфере, защите прав предпринимателей.
Владимир Путин, президент РФ
Владимир Путин также выразил уверенность в том, что прокуроры страны будут и дальше осуществлять строгий надзор за надлежащим исполнением законодательства России, а также защищать население от беззакония, равнодушия и произвола.
Путин заявил о необходимости усилить надзор за выполнением гособоронзаказа.
Фото и видео: Kremlin.ru
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