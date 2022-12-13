Глава РФ оценил задачи, стоящие перед прокурорами России.

Российский президент Владимир Путин призвал устранять нарушения законодательства в сфере экономики и защиты прав предпринимателей. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеообращения к сотрудникам прокуратуры страны. Он обратился к ним в честь профессионального праздника, который отмечается надзорным ведомством 12 января. Политик отметил работу специалистов по восстановлению прав пенсионеров, детей-сирот и инвалидов. Он назвал безусловным приоритетом в работе - усиление координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Прошу и впредь уделять этому направлению самое пристальное внимание, так же как и своевременному устранению нарушений федерального законодательства в экономической сфере, защите прав предпринимателей. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что прокуроры страны будут и дальше осуществлять строгий надзор за надлежащим исполнением законодательства России, а также защищать население от беззакония, равнодушия и произвола.

Путин заявил о необходимости усилить надзор за выполнением гособоронзаказа.

Фото и видео: Kremlin.ru