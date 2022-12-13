Путин заявил о необходимости усилить надзор за выполнением гособоронзаказа

Глава РФ поздравил сотрудников прокуратуры страны с профессиональным праздником.

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости сотрудников прокуратуры страны усилить надзор за выполнением государственного оборонного заказа. Соответствующее заявление глава страны сделал во время видеообращения к представителям надзорного ведомства, поздравляя их с профессиональным праздником. Политик добавил, что в работе органов прокуратуры главным остается тот фактор, чтобы граждане России чувствовали, что находятся под защитой законодательства.

Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что день работника прокуратуры России по традиции отмечается в стране 12 января.

Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав участников СВО.

Фото и видео: Kremlin.ru