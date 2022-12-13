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Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав участников СВО

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Глава РФ напомнил о задачах прокуроров страны.

Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав участников СВО, включая как военнослужащих, так и мобилизованных граждан, добровольцев. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе официального поздравления работникам Прокуратуры, сотрудники которого празднуют профессиональный день 12 января.

Хочу подчеркнуть, прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий.

Владимир Путин, президент РФ

Политик отметил, что прокуроры страны должны сделать все необходимое для того, чтобы защитить конституционные права и безопасность жителей новых российских регионов, которые присоединились к составу РФ после проведенных референдумов. Владимир Путин добавил, что основными направлениями работы Прокуратуры остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав бизнесменов и природоохранная деятельность.

Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, генпрокуратура, поздравление, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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