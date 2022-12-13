По словам главы государства, необходимо выстраивать новые меры экономической политики.

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, необходимо выстраивать новые меры экономической политики. Он подчеркнул, что эти меры должны вести к росту реальных зарплат и доходов людей. Кроме того, вместе с мерами социальной поддержки они должны обеспечивать дальнейшее снижение бедности и неравенства.

Ранее Путин призвал добиться суверенного развития России.

Видео: kremlin.ru