Президент России Владимир Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
По словам главы государства, необходимо выстраивать новые меры экономической политики. Он подчеркнул, что эти меры должны вести к росту реальных зарплат и доходов людей. Кроме того, вместе с мерами социальной поддержки они должны обеспечивать дальнейшее снижение бедности и неравенства.
Ранее Путин призвал добиться суверенного развития России.
Видео: kremlin.ru
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