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Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства

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По словам главы государства, необходимо выстраивать новые меры экономической политики.

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, необходимо выстраивать новые меры экономической политики. Он подчеркнул, что эти меры должны вести к росту реальных зарплат и доходов людей. Кроме того, вместе с мерами социальной поддержки они должны обеспечивать дальнейшее снижение бедности и неравенства.

Ранее Путин призвал добиться суверенного развития России.

Видео: kremlin.ru

Теги: бедность, владимир путин, неравенство, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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