Саули Ниинистё призвал дождаться результатов расследования.

Президент Финляндии Саули Ниинистё не стал оценивать выводы американской разведки по диверсии, которая произошла на российских газопроводах "Сеыерный поток" и "Северный поток-2", и виновным за это преступление лицам. В эфире местного телеканала Bloomberg TV европейский политик отметил, что не хочет говорить о тех сведениях, которые появились в СМИ. Речь идет о причастности к чрезвычайному происшествию проукраинской группировки. Хельсинки призывают общественность дождаться официальных результатов расследований.

Я не считаю, что кто-то знает настоящую правду. Потому что расследования, как, например, ведет Швеция, <...> посмотрим, когда они завершатся. Саули Ниинистё, президент Финляндии

Напомним, что ранее издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила о том, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей Белого дома. В немецком издании Die Zeit вышла публикация, в тексте которой говорится о том, что следователи ФРГ установили конкретное судно, которое использовали диверсанты.

Президент Финляндии Ниинисте заявил о готовности к переговорам с лидером России Путиным.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television