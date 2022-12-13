Президент Финляндии Ниинисте заявил о готовности к переговорам с лидером России Путиным

Саули Ниинистё рассказал о последней встрече с главой РФ в мае прошлого года.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в эфире американского телеканала Bloomberg TV о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом европейский политик признал, что у Хельсински и Москвы все еще нет тем для совместных обсуждений. Об этом гость программы упомянул в ответе на вопрос ведущей о том, какова вероятность контактов между главой Финляндии и президентом РФ.

Я уже говорил, что полностью готов поговорить с ним, если это принесет какие-либо результаты. Пока мы не нашли таких тем. Саули Ниинистё, президент Финляндии

Ведущая телеканала напомнила политику о том, что последняя беседа между лидерами России и Финляндии состоялась в мае 2022 года по инициативе финской стороны. Как сообщала на тот момент пресс-служба Кремля, Владимир Путин назвал отказ Хельсинки от традиционной политики военного нейтралитета ошибочным, так как в настоящее время никаких угроз для национальной безопасности страны нет.

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television

